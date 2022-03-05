Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

ANKARA (AA) - Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde mart ayında da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Güzel pistleriyle dikkati çeken Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Emin Bilik, AA muhabirine, güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için Samsun'dan geldiklerini belirterek, "Bu güzel havada kayak yaptık. Hemen hemen her yıl buraya geliyoruz. Buranın doğası bir harika." dedi.

Ankara'dan gelen Mehmet Maraşlı da oğluyla kayak yaptıklarını dile getirerek, "Kayak yapmayan ziyaretçilerin de yapabileceği güzel şeyler olması nedeniyle özellikle Yurduntepe'yi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

İlyas Ekmekci de Ilgazlı olduğunu ama İstanbul'da yaşadığını ifade ederek, "Memleketime gelince buraya kesin geliyorum. Kayağı ve Ilgaz'ı çok seviyorum. Ilgaz'a gelmeyen 'Kayak yaptım.' demesin. Çamlar arasında kayıyorsun. Hele böyle güneşli bir havaya da rastlarsan tadına doyum olmaz." diye konuştu.