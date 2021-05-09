Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarına ilkbaharda kar yağdı
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Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarına ilkbaharda kar yağdı

Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarına ilkbaharda kar yağdı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz' ile 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, ilkbaharda yağan karın ardından beyaza büründü.

Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz' ile 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, ilkbaharda yağan karın ardından beyaza büründü.

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından çam ağaçlarının üzeri karla kaplandı.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu alanda da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplanan Yaralıgöz'ün eteklerinde çiçek açan ağaçlar ve yeşile bürünen orman seyrine doyum olmayan görüntüler sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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