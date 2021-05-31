Ilgaz Korkmaz Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü oldu
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Ilgaz Korkmaz Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü oldu

Ilgaz Korkmaz Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü oldu
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Sabancı Grubu bünyesindeki TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürlüğü görevine, Ilgaz Korkmaz atandı.

Sabancı Grubu bünyesindeki TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürlüğü görevine, Ilgaz Korkmaz atandı.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, Şubat 2019 tarihinden bu yana Sabancı Grubu bünyesindeki Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü olarak görev yapan Ilgaz Korkmaz, 1 Haziran 2021 itibarıyla Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Açıklamada, verilen bilgiye göre, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversite ve bölümden 1999 yılında yüksek lisans derecesini alan Korkmaz, 2014 yılında Koç Üniversitesi'nden Executive MBA derecesini aldı.

Korkmaz, iş hayatında TÜBİTAK UZAY, Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler (ABD) ve RMK Maine'de çeşitli görevlerde bulundu. Sabancı Topluluğu'na Aralık 2013 tarihinde katılan Korkmaz, 2013-2019 yılları arasında Sabancı Holding bünyesinde, Komatsu, Volvo Trucks ve Crown markalarının distribütörlüğünü yürütmekte olan Temsa İş Makinaları AŞ'de İş geliştirme ve Endüstriyel Ürünler Satış Grup Müdürü ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev aldı.

Ilgaz Korkmaz, 25 Şubat 2019 tarihinden bu yana da Brisa'da Otopratik ve Propratik hızlı bakım zincirleri, Otopratik markalı yedek parça ve akü, Bandag kaplama ve Lassa-Bridgestone-Dayton-Kinesis markalı tüketici ve ticari lastiklerin özel müşteriler, filo, kamu, zincir mağaza ve perakende satış kanallarından sorumlu olarak Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü görevini yürütmekteydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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