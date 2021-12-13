Ilgaz Kaymakamı Ekşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekşi, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafına oy veren Ekşi, yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.

Ekşi, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen birbirinden değerli karelerin arasından seçim yapmakta zorluk çektiğini söyledi.

Anadolu Ajansının hem Türkiye'de hem de dünyada önemli işlere imza attığını belirten Ekşi, "Çekilen her fotoğraf karesinin arkasında büyük emek yatıyor. Bütün zorluklara rağmen bu güzel kareleri bizlere ulaştıran tüm ajans personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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