Ilgaz Dağında başıboş gezen ayı, görevlilerin cep telefonuna böyle yansıdı Ilgaz Dağında başıboş gezen ayı, görevlilerin cep telefonuna böyle yansıdı Ilgaz Dağı Milli Parkında başıboş gezen bir ayı, görevliler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Ilgaz Dağında başıboş gezen ayı, görevlilerin cep telefonuna böyle yansıdı KASTAMONU - Ilgaz Dağı Milli Parkında başıboş gezen bir ayı, görevliler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Tüm Dünya'da etkili olan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkamayınca yabani hayvanlarda ormanlarda, Milli Parklarda, hatta şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Bu kapsamda Ilgaz Dağı Milli Parkında görev yapanlar, boş arazide ormanlık alanda gezen boz ayıyı görüntüledi. Neşeli tavırlar sergileyen boz ayının yiyecek aradığı gözlemlendi. Boz ayı, bir süre sonra ormanlık içerisine giderek gözden kayboldu. Kaynak: İHA