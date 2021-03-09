Ilgaz Dağı zirvesine şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi
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Ilgaz Dağı zirvesine şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi

09.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:22
Ilgaz Dağı zirvesine şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi

Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübünden bir grup dağcı, aziz şehitlerimizi ve kulübün kurucusu Sevgi Şima Dede'yi anmak için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübünden bir grup dağcı, aziz şehitlerimizi ve kulübün kurucusu Sevgi Şima Dede'yi anmak için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Ilgaz Dağı Şehitleri ve Sevgi Şima Dede'yi Anma Kış Tırmanışı", 8 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Mülayim Yaylası'nda başlayan tırmanış, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 546 rakımlı Küçük Hacet mevkisinde sona erdi. Tırmanışı tamamlayan sporcular, aziz şehitlerimiz ve Dede ile hayatını kaybeden tüm sporcular için dua edip saygı duruşunda bulundu.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarına rağmen tırmanışı sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirtti.

Yürüyüşe hafif kar yağışıyla başladıklarını aktaran Erkenci, "Hiçbir sporcumuz zirveye ulaşmadan dönmeyi düşünmedi. Hava şartları sürekli değişti. Saat 12.00'de sporcular 2 bin 546 metre zirveye ulaştı. Zirve çok soğuk ve rüzgarlıydı." ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar da sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, bir sonraki etkinlik olan Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı için 20 Mart'ta Namaztepe'de buluşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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