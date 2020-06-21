Ilgaz Dağı'nın zirvesinde çiçekler yeni açıyor
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Ilgaz Dağı'nın zirvesinde çiçekler yeni açıyor

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde çiçekler yeni açıyor
21.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:06

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını karlar altında geçiren Ilgaz Dağı, barındırdığı kayak merkezinin yanı sıra doğal güzellikleri ile her mevsim ziyaretçilerine görsel şöylen sunuyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 600 metre yükseklikteki Ilgaz'ın zirvesinde bulunan Küçük ve Büyük Hacet'te bahar yeni yeni yaşanmaya başladı. Karların erimesinin ardından otların arasından süzülen sular, yeni tomurcuklanan çiçekler ve zirvedeki gün batımı manzarası ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği dağ kışın beyazı, yazın yeşili, sonbaharda da sarının binbir tonuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin ilkokulda ezberlediği o şarkıya ismine veren Ilgaz Dağı'nın zirvesinin ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Haziran ayının ortalarında olunmasına rağmen bölgede yer yer karın olduğuna işaret eden Keleş, "Dağımız 4 mevsim farklı güzelliklerle karşımıza çıkıyor. Karı, baharı, yazı ve sonbaharıyla insanları büyülüyor. İçindeki 60'a yakın endemik bitki türüyle, memeli hayvanlarından ayı, tilki, çakal, kurt gibi ülkemizde görülen birçok hayvanı bağrında saklayan mili bir cennet." dedi.

Bölgeye fotoğraf çekmeye geldiğini belirten Keleş, bu güzelliğin doğal bir şekilde kalması için herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kastamonu merkeze bağlı Konukça Köyü Muhtarı Niyazi Köseoğlu da Ilgaz'ın zirvesine baharın yeni yeni geldiğine işaret ederek, "Zirve bugün daha bir güzel. Karlar erimeye devam ediyor, bahar yeni yeni uğruyor. Bahar mevsiminde her yerde çiçekler açtı ama burada yavaş yavaş açmaya başlamış. Ilgaz her mevsim ayrı güzel. Biz de bugün buraya bu güzelliği görmek için gezmeye geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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