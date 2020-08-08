Ilgaz Dağı'nın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor - KASTAMONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor - KASTAMONU

Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, Ilgaz Dağı'nın zirvesine 20 yıl önce diktiği Türk bayrağının bakımını da özenle gerçekleştiriyor.

08.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:28

Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, Ilgaz Dağı'nın zirvesine 20 yıl önce diktiği Türk bayrağının bakımını da özenle gerçekleştiriyor.

Dağın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne Sarıcıoğlu tarafından 2000 yılında metal direk dikilerek Türk bayrağı asıldı.

Sarıcıoğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman hasar gören bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Direğin de eskimesi nedeniyle Sarıcıoğlu, 5 metre uzunluğundaki ağaç direği tepeye çıkardı. Otomobiliyle gidebildiği yere kadar giden Sarıcıoğlu, 5 metrelik direği omzunda zirveye taşırken, eşi Melike Semra da Türk bayrağını yaklaşık 2 kilometre yürüyerek tepeye ulaştırdı.

Sarıcıoğlu ve eşi, tepede önce direği, ardından da Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Mehmet Sarıcıoğlu, AA muhabirine, 20 yıl önce Batı Karadeniz'in en yüksek tepesine Türk bayrağı astığını, 1-2 yıl aralıklarla bayrağı yenilediğini söyledi.

"Mutluluğumu tarif etmem mümkün değil"

Direkte de zamanla tahribat olduğunu anlatan Sarıcıoğlu, "Bu sene ağaç direk dikmek istedim. Arabamızın altı vurdu. Römorkla geliyorduk, römorku bırakmak zorunda kaldım. Arabamla yukarı çıkamadım ama Allah nasip etti, başardık bu işi." dedi.

Sarıcıoğlu, tepede Türk bayrağını dalgalandırdığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar mutlu olduğumu tarif etmem mümkün değil. Bayrağı brandadan yaptım. Yıldızını tanıdığım döşemeci arkadaşım vardı, ona diktirdim. Batı Karadeniz'in en yüksek noktasında bayrak dikip duygulanmamak elde değil. Ömrüm ve gücüm yettiği sürece bu bayrağı burada dalgalandırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı.

"Bayrak şehidimizin kanı, çocuklarımızın geleceğidir"

Melike Sarıcıoğlu da eşinin nerede bir bayrak görse selam durduğunu dile getirdi.

Uzun uğraşlar sonucu tepeye ulaştıklarına işaret eden Sarıcıoğlu, "Bu kadar yol yürüdüğümü hatırlamıyorum. Yürüyemezdim. Kemik erimem var. Bayrağı nasıl taşıdığımı da bilmiyorum. 'Çanakkale geçilmez' diyen şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Allah güç, kuvvet, azim verdi." dedi.

Sarıcıoğlu, bayrağı asarken çok duygulandığını ifade ederek, "Yıllarca bizi koruyan, Türkiye'nin batısında, doğusunda askerlik yaparken canını veren, yavrularını öksüz bırakan o güzel evlatlarımız aklıma geldi. Bayrak şehidimizin kanı, çocuklarımızın geleceğidir. Bayrak göklerden inmesin, ezan sesleri dinmesin." diye konuştu.

Uğur Cengiz de yılda bir kez Hacet Tepesi'ne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tepeye çıkarken Sarıcıoğlu çiftini gördüm. 20 yıldır buranın bayraktarlığını yapıyorlarmış. Hiç üşenmeden buraya gelip bayrak dikiyorlar. Bayrak yıllardır burada dalgalanıyordu ama kimlerin getirdiğiyle ilgili bir düşüncemiz yoktu. Teyzemiz ve amcamız burada bayrağımızın dalgalanmasını sağlıyorlar."

Ilgaz Dağı'nın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor - KASTAMONU

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var Politika
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Yeşim Salkım Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Arda Turan Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Bakan Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Ilgaz Dağı'nın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor - KASTAMONU - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:28:46. #1.15#
title