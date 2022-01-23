Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ilgaz Dağı eteklerindeki yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Kastamonu Valiliği tarafından organize edilen programa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Off-Road (KASDOFF) kulübü üyeleri katıldı.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yarım metreyi geçen karlı yollarda ilerleyen ekip, yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Ekip, güzergahtaki köylerde bulunan sokak hayvanlarını da besledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda 15 farklı noktaya yem bıraktıklarını anlatan Çakır, "Bu tür faaliyetler düzenli olarak Kastamonu'da yapılıyor. Bundan sonra da benzer aktiviteleri yapacağız. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; hava şartları ağır, özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımız doğadaki dostları unutmazlarsa mutlu oluruz." dedi.

KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç ise yemleme çalışmasına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Doğaya çıktıklarında sadece off-road yapmadıklarını dile getiren Topaç, "Doğayı sevdiğimiz için doğanın içinde geziyoruz. Çöpünü topluyoruz, hayvanları yemliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemleme çalışmasına İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selçuk Aslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal katıldı.