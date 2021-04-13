Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi
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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

Ilgaz Dağı'nda 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 23 Ocak'ta başlayan sezon son buldu.

Ilgaz Dağı'nda 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 23 Ocak'ta başlayan sezon son buldu.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yaptırılan merkez, geçen yıl ocaktan itibaren kayakseverlere hizmet sunuyor.

Sezon süresince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ve yabancı turistleri ağırlayan merkeze gelenler, dağın doğal güzellikleri arasında keyifli vakit geçirdi.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri konusunda büyük emek sarf ettiklerini anlatan Sönmezışık, "Her hafta personelimize test yaptık. Virüs bulaşan çalışanımız olmadı. Bol görselli bir sezon yaşadık. Tesisimiz hiç boş kalmadı. Yurduntepe Kayak Merkezi, orta vadede bölgenin yıldızı olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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