Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntülerin oluştuğu Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ziyaretçilerden Yusuf Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki pisti çok beğendiğini belirtti, Ilgaz'ı herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Ilgaz'a ilk kez geldiğini söyleyen Mehmet Soylu da pisti çok beğendiğini dile getirdi.

Telesiyej görevlisi Alaattin Tuzsuz, kayak sezonunun 15 gün daha devam edeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kayak sezonumuz çok güzel geçiyor. Müşterilerimiz çok memnun." diye konuştu.

Kaynak: AA