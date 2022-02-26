Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" yapıldı

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda "Yurduntepe Kış Festivali" düzenlendi.

Ziyaretçilere 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapma imkanı sunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kış festivalinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

DJ ve canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren vatandaşlar, gün içinde yapılan kar voleybolu turnuvası, kızak yarışları etkinliklerine katıldı. Kastamonu kadın kooperatiflerinin hazırladığı yöresel yiyeceklerden tadan ziyaretçiler, bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğinin hazırladığı kar mağarası da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kayakçıların ellerinde meşalelerle yaptığı gösteri yoğun ilgiyle izlendi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede güvenlik önlemlerini aldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yurduntepe'nin 2 yıl önce faaliyete geçtiğini söyledi.

Güzel bir iş birliği ile tesisin açıldığını aktaran Çakır, "Batı Karadeniz Bölgesinin en uzun ve en büyük kayak pisti meydana gelmiş oldu. Her geçen sene bölgesinde çok daha fazla tanınarak ziyaretçi akınına uğruyor. Hem bölgedeki misafirlerimize keyifli anlar yaşatmak hem de tesisimiz daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Vali Çakır, bundan sonra düzenleyecekleri etkinliklerle Kastamonu'nun sahip olduğu güzellikleri duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise şunları kaydetti:

"Kastamonu'da son dönemde turizm anlamında önemli atılımlar yaptık. Kanyonların turizme kazandırılması, şehir merkezi ve ilçelerdeki turistlik yerlerin ortaya çıkarılmasına yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. Bu oluşan alt yapı ile birlikte tanıtım faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz."

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir il olduğunu belirterek, "Yurduntepe kayakseverlerin pandemiden sonra da uğrak yeri olacak. Özellikle macera seven kayakseverlerin burayı tercih etmesinin bir çok nedeni var." diye konuştu.