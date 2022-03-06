KASTAMONU (İHA) - Ilgaz Dağı'nda yoğunluk yaşanıyor

KASTAMONU Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, kayak tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

"Ilgaz sen Anadolu'nun bir yüce dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan . Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, kayak merkezleri ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu da kayak yapmak ve karın tadının çıkarmak isteyen vatandaşlar, Ilgaz Dağı'na yoğun ilgi gösterdi. Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezine akın etti. Vatandaşlar kayak merkezinde kayak yapıp kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

"İkinci gelişimiz, burayı seviyoruz"

Ailesi ile birlikte kar tatili yapmak için İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Evrim Kocabaş, Ilgaz Dağı'nı sevdikleri için tercih ettiklerini belirterek, "İstanbul'dan kar tatili yapmak için geldiklerini söyleyen "İstanbul'dan geldik. İkinci gelişimiz, burayı seviyoruz. Hava kötü, sis bastı" dedi.

"Geçen sene memnun kaldığımız için tekrar geldik"

Daha önce geldiklerinde memnun kaldıkları için ikinci kez Ilgaz Dağı'na geldiklerini ifade eden Naz Kocabaş ise, "Bizim de ikinci gelişimiz. Geçen sene memnun kaldığımız için tekrar geldik. Bugün şansımıza hava biraz sisli" diye konuştu.