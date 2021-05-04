Ilgaz Dağı'nda yemek arayan bozayı güvenlik kameralarınca görüntülendi

Ilgaz Dağı'nda bir bozayının yiyecek araması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ilgaz Dağı'nda bir bozayının yiyecek araması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın 2160 rakımlı Kozançal Tepe mevkisinde, TRT radyo vericilerinin bulunduğu bölgeye gece gelen bozayı, çevrede bir süre yemek aradı. Yemek bulamayınca vericinin etrafında dolaşan bozayı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, ilkbaharla ayıların kış uykusundan uyanmaya başladığını söyledi.

Ilgaz Dağı'nın farklı türlerde yaban hayvanlarına ev sahipliği yaptığını kaydeden Keleş, "Kış uykusundan uyanmalarıyla yiyecek aramaya başladılar. Çevrede yiyecek bulma ihtimali olan yerleri ziyaret ediyorlar. Yiyecek bulamayınca sorun çıkarmadan bölgeden ayrılıyorlar. Bu ayı da onlardan biri." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor