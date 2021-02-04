Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor
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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor

04.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:01
Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, kar ve çamlardan oluşan manzarasıyla kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, yarıyıl tatilinde yaşanan yoğunluk dikkati çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, snowboard, kayak ve kızak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara'dan gelen Nazif Sağlam, AA muhabirine, yarıyıl tatilini değerlendirmek için ailece Ilgaz'a geldiklerini anlatarak, "Yaklaşık 5 yıldır kayak yapıyorum. Burada kayak yapmak çok zevkli. Orman ve kar havası bize çok iyi geliyor. Ilgaz, Ankara'ya çok yakın, burayı çok beğeniyoruz. Genelde doğa yürüyüşü ve kayak yapıyoruz. Ailece çok eğleniyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Ege Özmen ise arkadaşlarıyla tatile geldiğini belirterek, "İnsanlar sosyal mesafeye uyuyor. Her şey çok güzel. Yürüyoruz, kayak yapıyoruz. Çok verimli ve güzel geçen bir tatil oluyor. Hep birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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