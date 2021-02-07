KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Seher Ortatatlı, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nı çok sevdiklerini söyledi.

Ilgaz Dağı'na her yıl geldiklerini belirten Ortatatlı, "Sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ediyoruz. Ilgaz Dağı çok güzel. Tesisler çok güzel. Kar ve yeşil her şey çok güzel." ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Berke Alp Çiçek ise burada kayak yapmanın çok güzel olduğunu dile getirerek "Pistleri, havası çok güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu