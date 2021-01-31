Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

31.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:54
Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerden Aydoğan Aslan, AA muhabirine, hafta sonu tatilini geçirmek için Ankara'dan Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Günübirlik olarak da sık sık Ilgaz'a geldiğini anlatan Aslan, "Buradaki ağaçları ve kayak pistini çok beğeniyoruz. Ağaçların arasından kayarak geçebiliyorsunuz. Farklı pistlerin de olmasından dolayı buranın tercih edilme şansı çok yüksek. Ilgaz Dağı'nı herkese öneriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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