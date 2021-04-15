Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı Şube Müdürlüğünce, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandı.

Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, iklim şartlarının sertleştiği ve yoğun kar yağışının görüldüğü 1500 ile 2070 metre aralığında olan milli parkta, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

Şartların zorluğu nedeniyle milli park çevresindeki yaban hayvanlarının besin ihtiyacının giderilmesine yardım edildiği aktarılan açıklamada, ot, yonca ve pazar artığından oluşan 650 kilogram yemin alana bırakıldığı kaydedildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye'nin önemli doğa alanları içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Sadece milli park alanında belirlenen 213 familya, 632 cins ve 53 adeti endemik olmak üzere 945 takson içeren flora ve faunasıyla zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile çevrelenen milli park alanında karaca, kızılgeyik, domuz, kurt, ayı, vaşak ve tilki gibi büyük memelilerin yer aldığı 12 familya ve 19 cinse ait 21 memeli türü tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:23:44. #1.14#

title