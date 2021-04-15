Ilgaz Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı Şube Müdürlüğünce, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği sağlandı.

Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, iklim şartlarının sertleştiği ve yoğun kar yağışının görüldüğü 1500 ile 2070 metre aralığında olan milli parkta, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

Şartların zorluğu nedeniyle milli park çevresindeki yaban hayvanlarının besin ihtiyacının giderilmesine yardım edildiği aktarılan açıklamada, ot, yonca ve pazar artığından oluşan 650 kilogram yemin alana bırakıldığı kaydedildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın sahip olduğu doğal, kültürel ve rekreasyon kaynak değerleri ile Türkiye'nin önemli doğa alanları içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Sadece milli park alanında belirlenen 213 familya, 632 cins ve 53 adeti endemik olmak üzere 945 takson içeren flora ve faunasıyla zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile çevrelenen milli park alanında karaca, kızılgeyik, domuz, kurt, ayı, vaşak ve tilki gibi büyük memelilerin yer aldığı 12 familya ve 19 cinse ait 21 memeli türü tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor