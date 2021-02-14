Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kaza geçiren ve mahsur kalan 77 kişiye müdahale edildi

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, son bir haftada düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile mahsur kalan 45 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, son bir haftada düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile mahsur kalan 45 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde günün her saatinde görev yapan jandarma ve sağlık ekipleri, dağda kaybolunması ya da sakatlanma yaşanması halinde kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 45 kişi, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor