Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kaza geçiren ve mahsur kalan 77 kişiye müdahale edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kaza geçiren ve mahsur kalan 77 kişiye müdahale edildi

14.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:52
Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kaza geçiren ve mahsur kalan 77 kişiye müdahale edildi

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, son bir haftada düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile mahsur kalan 45 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, son bir haftada düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile mahsur kalan 45 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde günün her saatinde görev yapan jandarma ve sağlık ekipleri, dağda kaybolunması ya da sakatlanma yaşanması halinde kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 32 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 45 kişi, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Barış Manço Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kaza geçiren ve mahsur kalan 77 kişiye müdahale edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 11:58:05. #1.14#
title