Ilgaz Dağı'nda sis ve kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.
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Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.
Ilgaz Dağı tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda devam eden kar yağışının yanı sıra bölgede yoğun sis görülüyor.
Kar yağışı ve sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor