Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor
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Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

22.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:21
Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor

'da, D-765 kara yolunun kesiminde sis ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Ilgaz 'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kayak merkezi ve tünel çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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