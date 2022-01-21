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Ilgaz Dağı'nda öğrencilere kayak eğitimi

Ilgaz Dağı'nda öğrencilere kayak eğitimi
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Sporla Bağlan Hayata Projesi" kapsamında 21 öğrenciye Ilgaz Dağı'nda kayak eğitimi verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Sporla Bağlan Hayata Projesi" kapsamında 21 öğrenciye Ilgaz Dağı'nda kayak eğitimi verildi.

Taşköprü Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Derneğince hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde kabul edilen ve Taşköprü Kaymakamlığınca desteklenen proje kapsamında Taşköprü ilçesindeki 13-15 yaş grubu öğrencilerinin katıldığı kayak eğitimi, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kayak merkezinde öğrencilere eşlik eden Kaymakam Çağlar Partal, öğrenciler açısından unutulmaz bir gün yaşandığını söyledi.

Ilgaz Dağı'nın bölge açısından çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Partal, "Hem ilimizin doğal güzelliklerinin tanıtılması hem de Taşköprülü öğrencilerimizin kayak sporu ile tanıştırılmasının hedeflendiği bu tür projeleri daha da yaygınlaştırarak daha geniş kitlenin bu imkanlardan yararlandırmak istiyoruz." dedi.

Taşköprü Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Okan da önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "Projemiz başta kayak olmak üzere 6 farklı spor branşında kurslarla devam edecek. Projede 70 öğrencimiz bulunuyor ama kayak kursunu 21 öğrencimiz seçti. Kurslara ilaveten doğa ve kültür gezileri düzenleyeceğiz. Bağımlılık konulu seminerlerle gençlerimizi geleceğe daha sağlıklı ve bilinçli hazırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali İhsan Erkek de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hayatımda ilk kez kaydım. Çok güzel ve çok eğlenceliydi. Bize bu olanağı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Ilgaz Dağı, Kastamonu, gençlik, Kayak, Güncel, Haber

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