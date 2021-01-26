Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren kayakçılara ilk müdahaleyi jandarma yapıyor
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Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren kayakçılara ilk müdahaleyi jandarma yapıyor

26.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:04
Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren kayakçılara ilk müdahaleyi jandarma yapıyor

Ilgaz Dağı'nda 24 saat görev yapan jandarma ekipleri, düşmeye bağlı olarak sakatlanan kayakçılara ilk müdahaleyi yapıyor.

Ilgaz Dağı'nda 24 saat görev yapan jandarma ekipleri, düşmeye bağlı olarak sakatlanan kayakçılara ilk müdahaleyi yapıyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Günün her saatinde görev yapan jandarma ekipleri dağda kaybolma ya da sakatlanma olduğunda kar motorları ile olay yerine ulaşıp, yaralılara müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'nda hafta sonu kayak yaparken düşmeye bağlı olarak sakatlanan 8 kişi jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorları ile oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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