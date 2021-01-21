Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

21.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:39
Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ilgaz Dağı'na geçen yıl yapılan ve 5,6 kilometre uzunluğunda piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi ise 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren kayakseverleri ağırlayacak.

Ilgaz Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Ferzende Alptekin, AA muhabirine, kayak sezonunun açılmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Herkesi Ilgaz'a davet eden Alptekin, "Belki görmeyenler eleştirebilir ama Ilgaz, Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden biri. Çünkü ormanın içinde bir kayak merkezi. Yavaş yavaş gelişiyor, daha da gelişecek. Gelenler buradan memnun ayrılıyor." dedi.

Ayşe Ertekin Ata ise Ankara'dan kayak yapmak için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "Pistler bugün açıldı. Çok mutluyuz. Ağaçların, ormanın arasında kaymaktan çok mutluyuz. Kayakseverlere tavsiye ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:43:45. #1.14#
title