KASTAMONU (İHA) - Ilgaz Dağı'nda kayak pistleri beyaza büründü

KASTAMONU Kastamonu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında, Ilgaz Dağı'ndaki kayak pistleri beyaza büründü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan, Kastamonu şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak pistleri beyaza büründü. Adına şarkı yazılan Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.