Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

11.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:08
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ilgaz Dağı, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda devam eden kar yağışı kayak merkezlerindeki kar kalınlığını artırdı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde 55 santimetre ölçülen kar kalınlığının kar yağışıyla birlikte 60 santimetrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kent merkezinde yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Bölgede sis de etkili oluyor

Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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