Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
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Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

13.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:18
Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ilgaz Dağı ve Yurduntepe Kayak Merkezleri'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağdığını duyanlar, kayak merkezine gelerek kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için kayak merkezinin yollarını sık sık temizledi.

Ziyaretçilerden Görkem Bostan, AA muhabirine, kurak bir yıl geçtiğini söyledi.

Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Kastamonu'da kar yağmadığını aktaran Bostan, "Merkezde kar olmayınca biz de Ilgaz'a kar yağmışken şöyle bir çıkıp dolaşalım dedik. Çıkmışken arkadaşımla kardan adam yaparız diye düşündük." dedi.

Karın yeterli olmadığını vurgulayan Bostan, "Geldik gördük kar var ama yine de geçmiş yıllara göre az. Normalde bu mevsimde burada 70-80 santimetre kar olması lazımdı." diye konuştu.

Arif Onur Altın ise "Uzun zamandır dört gözle beklediğimiz kar bugün yavaş yavaş geleceğini haber verdi. İnşallah tesisler de bir an önce açılır. Geçmiş yıllara göre kar yağışı maalesef az. Bugün kar yağışını gözümüzle görelim dedik çünkü uzun zamandır görmedik. Kardan dam yaptık, dolaştık." ifadesini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını belirterek, bembeyaz kar örtüsünün Ilgaz'ın güzelliğine güzellik kattığını, kar yağışının beyaz bereket olarak devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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