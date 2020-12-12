Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
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Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

12.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:26
Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Kar yağışının üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor

Bölgeyi fotoğraflamak için gelen yerel gazeteci Cebrail Keleş, AA muhabirine, sık sık Ilgaz'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Beyaz örtünün Ilgaz'a çok yakıştığını aktaran Keleş, "Burada yağan kar yüzümüzü güldürüyor. Umarım bu kar daha da çok yağar ve sezonu açarız. Ilgaz karla daha güzel. Bu kar umarım bizim istediğimiz gibi devam eder, hem ilimize, hem ülkemize hem de tarım sektöründe çalışanlara faydalı olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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