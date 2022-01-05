Ilgaz Dağı'nda jandarma kurtarma tatbikatı yaptı - Haberler
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Ilgaz Dağı'nda jandarma kurtarma tatbikatı yaptı

Ilgaz Dağı'nda jandarma kurtarma tatbikatı yaptı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerindeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği teleferikte kurtarılmayı bekleyen iki kayakçı için ekipler yukarı tırmandı.

Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla aşağıya indirildi.

Jandarma Arama Kurtarma timlerinin, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde meydana gelebilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına anında müdahale ettiği bildirildi.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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