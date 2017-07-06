Ilgaz Dağı'nda Doğayı Keşfediyorlar

Kastamonu'da 48 öğrenci, "Mikro Alemden Makro Aleme Doğayı Keşfederek Öğreniyorum" projesi kapsamında Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kamp yapıyor.



"TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı" kapsamında desteklenen ve Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerden 48 öğrenci, Ilgaz Dağı'nda akademisyen, uzman ve astronomlardan eğitim alıyor.



Projenin yürütücüsü Fen Bilimleri öğretmeni Fatma Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevreye duyarlı ve bilinçli birer birey olmaları için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Öğrencileri sınıf ortamından çıkartarak doğayla iç içe eğitim almalarını sağladıklarını belirten Bakar, "Burada kuş gözleminden böceklere, yaban hayatından sanatsal çalışmalara, gökyüzünü gözlemlemeden yıldızları tanımaya kadar birçok alanda çalışma yapıyoruz. Akademisyenler aracılığıyla öğrencilere bilgiler veriliyor. Astronomlar da uzay hakkında bilgiler veriyor." diye konuştu.



Kuş evine Ömer Halisdemir'in ismi verildi



Kuşlarla ilgili incelemelerde bulunduklarını kaydeden Bakar, "Etkinlik kapsamında kuşlarla ilgili bilgiler aldık. Çevreye ve kuşlara duyarlı olmak için kuş evler yaptık. Bu evleri çeşitli renklere boyadık ve ağaçlara astık. Kuş evlerinden birine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını verdik." diye konuştu.



Öğrencilerden Fırat Sadık Kiren ise, gökyüzünde gözlemler yaptıklarını ifade etti.



Ilgaz'da doğayı inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kiren, "Kamp çok eğitici ve öğretici oldu. Çevremizi tanımamız noktasında bize fikir verdi." ifadelerini kullandı.



Kamp, cumartesi günü sona erecek.