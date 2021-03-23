Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı
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Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:23
Ilgaz Dağı'nda çığ ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çığ ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde çığ ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu UMKE ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip kayak merkezinde senaryo gereği iki kayakçı düşerek yaralandı.

İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı.

Tatbikatta yine senaryo gereği bir kayakçı çığın altında mahsur kaldı. Bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, yanlarına arama köpeği Garip'i de alarak kar motorlarıyla bölgeye gitti.

Garip tarafından tespit edilen alanda çalışma yürütülerek ulaşılan kazazede, ilk müdahalenin ardından bölgeden tahliye edildi.

Ekipler, yaralıları 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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