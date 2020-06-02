Ilgaz Dağı'na haziranda kar yağdı
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, haziranda yağan karla beyaza büründü.
02.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:29
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, haziranda yağan karla beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA