Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı.

Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü
22.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:41

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, karla yeniden beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da sıfırın altına indi.

Ilgaz Dağı'ndan seyahat edenler, araçlarını park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yüksek kesimlerde hafif şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı Haber
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülçin Ergül Hande Ataizi Ersin Korkut Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Karaçi Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:44:14. #1.15#
title