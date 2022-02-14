Ilgaz Dağı kızakla kaymak isteyenlerin de gözdesi haline geldi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin gözde merkezlerinden biri haline geldi.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Kırıkkale başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden kayakseveri ağırlayan Yurduntepe'de çok sayıda ziyaretçi, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinler de zaman zaman kızak yerine poşetle kayarak çocuklar gibi eğleniyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, Yurduntepe'nin kayak ve kızakla kaymak isteyenler tarafından tercih edilen bir yer haline geldiğini belirterek, "Bu sene kayak merkezimize eklemiş olduğumuz yeni bir kızak pistimiz var. Sadece kayakseverlere ve yetişkinlere hitap etmekle kalmayıp tesisimizi çocuklarımızı da eğlendirebileceğimiz yeni bir kızak pistine kavuşturduk. Çocuk ve aileleri tarafından ilgi gören güzel bir kızak pistimiz var. Tüm kızakseverleri Yurduntepe'ye bekliyoruz." dedi.

Kızakla kaymak için gelen Gürbüz Özdemir ise bölgeyi çok sevdiğini anlatarak, "Torunlarım ve ailemle geldik. Naylon poşetler getirdik, bidondan kızaklar getirdik. Elimizden geldiği kadarıyla naylon ve bidonlarla kayıyoruz. Çok eğlenceli bir gün oldu. Kayak yapmayı bilmiyoruz. Bu şekilde kış tatilimizi geçirmeyi tercih ettik." diye konuştu.

Kübra Kundakçı da "Ailemle beraber kaymaya geldik. Kayak takımıyla kaymayı bilmediğimiz için kızaklarla kayıyoruz. Kendimiz naylonları kestik, kızak yaptık. Burası çok güzel çok eğlenceli bir yer. Türkiye'nin her yerinden kızakseverleri buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.