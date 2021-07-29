Ilgaz Dağı kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyen doğaseverleri ağırlıyor
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Ilgaz Dağı kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyen doğaseverleri ağırlıyor

Ilgaz Dağı kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyen doğaseverleri ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." şeklinde sözlerle başlayan şarkıya da konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, barındırdığı kayak merkezinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikleri bulma imkanı sağlıyor.

Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini kışın beyazı, yazın yeşiliyle ağırlıyor. Yaklaşık 2 bin 600 metre yükseklikteki Ilgaz'ın zirvesinde ziyaretçiler, rengarenk endemik çiçekler, buz gibi su akan sular, yaylalar ve yürüyüş yolları bulabiliyor.

Karaçam, sarıçam ve göknar ağaçları ile yüksek kesimlerde alpin (yüksek dağlık alanlarda ağaç yetişme sınırının üstünde görülen çayırlık) yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu, dağın çok sayıda güzelliği barındırdığını söyledi.

Ilgaz'ın Yurduntepe zirvesinde olduklarını belirten Keleş, "İçinde bulunduğumuz alanın güzelliklerini anlatmaya ne fotoğraf makinesi ne kamera ne de sözcükler yeterli. Bulunduğumuz nokta kışın kayakçıların, karseverlerin ve kış turizminin merkezi. Ilgaz endemik bitkiler, yaylaları, doğal güzellikleri ve içinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde serinleyebileceğimiz, doğayla baş başa kalabileceğimiz bir yer." dedi.

Bölgenin ziyaretçilerine çok sayıda olanak sunduğunu vurgulayan Keleş, "Ilgaz Dağı'nda sadece ayak izimizi bırakmak şartıyla her türlü endemik bitkiyi ve şanslıysanız yaban hayatından örnekleri görebilirsiniz. Bunun yanında mantarlar var. Bilmediğiniz mantarlara dokunmamamız şartıyla onları da görme şansı elde edersiniz. Sadece ayak izlerinizi bırakacağınız ve güzellikleri fotoğraf makinenizle kareleyerek yanınızda götüreceğiniz bir turizm." ifadelerini kullandı.

Keleş, serinlemek isteyenler için de Ilgaz'ın vazgeçilmez bir yer olduğunu dile getirerek, "Şu anda Kastamonu'da sıcaklık 38 derece. Zirvedeyiz ve şu anda üşüyoruz. Bir yandan da serin serin rüzgar esiyor. Bulunduğumuz yer Batı Karadeniz'in en yüksek noktalarından biri. Buradan çok uzak noktaları görebiliyoruz. Sanki uçaktan etrafı izler gibi çevreyi görebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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