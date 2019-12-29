Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır

29.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:00

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki otel yöneticileri, yılbaşı öncesinde rezervasyonların artmasının sevincini yaşıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.



Kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.



Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerin yılbaşına hazır olduğunu söyledi.

ÖRSEM'in 75 oda ve 150 yatak kapasitesine sahip olduğunu anlatan Sezen, "Doluluk oranımız yüzde 100'e yakın. İnşallah 31 Aralık akşamı yılbaşı galasıyla programımızı yapacağız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Tesisimiz tüm halkımıza açık. Yer olduğu sürece bütün vatandaşlarımız tesislerimizden yararlanabilir. Şu an bütün hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Çorum'dan geldiğini söyleyen Mustafa Güneysu, "Türkiye'mizin her köşesi yaz ve kış mükemmel güzelliklere sahip. Bunun da bir örneğini burada yaşadım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir ortam var." diye konuştu.

Hasan Deniz Portakal ise Merzifon'dan geldiğini belirterek, kızakla kaydığını ve Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA