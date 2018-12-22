Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla kayak merkezine gelen tatilcilerin bazıları telesiyeje binerken, bazıları da kızakla kaydı. Kaymayı yeni öğrenenler antrenörler eşliğinde eğitim aldı.

Aileleri ile birlikte kartopu oynayan çocuklar da karın tadını çıkardı.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle hafta sonları yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

İnsanların kar görüntüsünü özlediğini dile getiren Akkaya, "Birçok merkezde sezon yeni yeni açılıyor. Özellikle kar görmek için gelen günübirlik ziyaretçiler bile oldukça fazla." dedi.

Ilgaz Dağı'nın çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından gelen ziyaretçilere hizmet verdiğini belirten Akkaya, "Karabük, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun ve İstanbul'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Kayakseverler, akın akın buraya geliyor." ifadesini kullandı.

Bölgenin doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Akkaya, şunları kaydetti:

"Ilgaz, doğal güzellikleri ile görülmesi gereken çok önemli bir yer. İnsanlar burada doğal güzellikler arasında dinlenip kış sporlarını yapma imkanı buluyor. Ilgaz Dağı'nda kar var ama yeteri kadar soğuk olmadığı için henüz pistlerimizi açmadık. Ziyaretçilerimiz telesiyejle gezip kızakla kayıp doğa yürüyüşü yapabiliyor. Onun dışında amatörler için olan pistimizde kaymayı öğrenmek için çalışma yapabiliyorlar."

Kaynak: AA