Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanıyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, yarıyıl tatilinde yaşanan yoğunluk dikkati çekiyor.

Ilgaz Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Özden Karagülleoğlu, AA muhabirine, 27 yıldır Ilgaz Dağı'nda kayak öğretimine yardımcı olduklarını söyledi.

Kayak sporunu herkese sevdirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Karagülleoğlu, "Ilgaz Dağı yıllardır aynı bakirliğini koruyor. Türkiye'de en güzel doğal ortama sahip yerlerden biri. Kar kalitesi muhteşem. Kayak öğrenebilmek için veya bu sporu yapmaya başlamak için en güzel ortamlardan birisi." dedi.

Emre Acıkara ise Ankara'dan yarıyıl tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı'na geldiklerini söyledi. Her yıl Ilgaz Dağı'nı tercih ettiklerini anlatan Acıkara, bölgeyi çok beğendiklerini belirtti.

7 yaşındaki Ahmet Fazlı Çulha ise Ilgaz Dağı'nı ve kayak yapmayı çok sevdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu