Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Özcan Sağlam, AA muhabirine, ilk kez geldiği Ilgaz'ı çok beğendiğini dile getirerek, "Doğasının güzel olduğunu, ormanların içinde pistler olduğunu biliyordum. Pistlerinin kar kalitesi, doğası gerçekten çok iyi." dedi.

Kayak eğitimi aldıklarını belirten Sağlam, "Hafta sonu eğlencesi için oldukça ideal bir yer. Arkadaşlarımızla eğitim alıyoruz. Biraz sonra kaymaya çıkacağız. Tek eksik gece kayağının olmaması." diye konuştu.

Funda Küçüksaygın da kayak öğrendiğini anlatarak, "Daha önce gelmiştim, çok beğenmiştim. Sezon bitmeden tekrar geldik. Ortam şahane. Şu an acemi pistindeyiz, düşe kalka kayıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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