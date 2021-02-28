KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

28.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:38
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, hafta sonları yaşanan yoğunluk dikkati çekiyor.

Ilgaz Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Özden Karagülleoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde bir hafta içinde kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre daha artmasını beklediklerini söyledi.

Daha sonra hava sıcaklıklarının hızla yükseleceğini ifade eden Karagülleoğlu, "Bu nedenle kayakseverlerin son demlerini burada değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok hızlı bir erimeyle karşılaşacağız. Belki 1 belki 2 hafta sonra kayak sezonunu noktalamış olacağız. Tüm kayakseverleri karın tadını çıkarmaya Ilgaz Dağı'nın güzel doğasına bekliyoruz." diye konuştu.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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