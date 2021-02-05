Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

05.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:06
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, kızakla kaymak isteyenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, kızakla kaymak isteyenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Kırıkkale başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden kayakseveri ağırlayan Ilgaz Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Bölgeye aileleri ile gelen ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboardun yanı sıra kızakla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Ömür Gökcen, AA muhabirine, Ankara'dan yarıyıl tatili için geldiklerini belirterek, "Kızım kaymayı çok istiyordu, o yüzden geldik. Kayak yapmayı bilmiyoruz ama kızakla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Kızım yeterince eğleniyor, biz de keyifli vakit geçiriyoruz. Doğası çok güzel, eğlenceli, Ankara'ya yakın, kış tatili yapmak isteyenlere tavsiye ederim." dedi.

Sare Gökcen de çok eğlendiklerini dile getirerek, "Burası şahane bir yer. Teleferiğe bindik, kızakta kaydık, bir sürü şey yaptık." ifadesini kullandı.

Ceren Sena Sarıkaya ise Kırıkkale'den yarıyıl tatili için geldiklerini anlatarak, "Buraya ilk kez geldik ve kızakla kaydık. Çok eğlenceli bir yer. Çok sevdim burayı. Benim açımdan çok güzel bir gün geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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