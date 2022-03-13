Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu birçok ilden kayak tutkunlarını ağırlıyor

ANKARA (İHA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Ilgaz'a birçok ilden gelen ziyaretçiler kayak merkezinde düşe kalka kayak yapmanın tadını çıkartıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisindeki kayak merkezine İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, Çorum, Çankırı ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın bin 850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında ve kar yağışı altında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor. Hafta sonu sebebiyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezine gelen ziyaretçiler, kayak eğitimi alarak telesiyej ile pistte kaymanın keyfini de yaşıyor. Kayak eğitimleri sırasında bazı kayak tutkunları, düşe kalka kayak yapıyor.

"Kayak eğitimi alırken bazen düşüyorum"

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na kayak yapmayı öğrenmeye gelen Hatice Bahar Erdem, "Daha henüz kayak yapmasını öğrenemedim. Yarım saattir kayak eğitimi alıyorum ama henüz daha öğrenemedim. Kayak öğrenirken bazen düşüyorum. Daha demin yokuşun başındayken arkama doğru düştüm ve hocamız beni geri kaldırdı. Çok eğlenceli ve heyecanlı oluyor" dedi.

Kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyleyen Zeki Efe ise, "Sonra kendimi bırakıyorum, bir süre kaydıktan sonra yokuş aşağıya inerken ayaklarımı biraz kapatıyorum. Ondan sonra yavaşlayıp durmuş oluyorum. Kaymayı seviyorum, çok güzel oluyor. Hava da çok güzel, Ankara'dan geliyoruz. Ilgaz Dağını çok beğendim. Burası da benim dayımın memleketi oluyor. O yüzden bugün buraya kayak yapmaya geldik" diye konuştu.

"Düşe kalka düşe kalka kayak yapmayı öğreneceğiz"

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya geldiğini ifade eden Alperen Fazlı isimli vatandaş, "Kayak yapmak düşündüğümden zor işmiş. Hatta düşündüğümden baya zormuş. Çünkü ben, bugün için telesiyejle piste çıkıp kayarım diye tahmin ediyordum ama bugün için biraz zor olacak gibi duruyor. 1 saattir kayak eğitimi alıyorum, düşe kalka düşe kalka kayak yapmayı öğreneceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU