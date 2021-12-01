Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü - Haberler
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda Kar etkili oluyor.

Bölgede dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Çorum'dan bölgeyi gezmeye gelen Nihat Arıcı, AA muhabirine, kar yağışını görmek için Ilgaz'a çıktıklarını söyledi.

Arıcı, "Ilgaz Dağı'nda şu anda yaklaşık 5 santimetre kar var. Ilgaz Dağı çok güzel. İnşallah sezon bir an önce açılır da insanlar bu güzelliği görmeye gelir." dedi.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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