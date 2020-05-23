Ilgaz Dağı, beyaza büründü
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü.
23.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:15
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ilgaz Dağı beyaza büründü.
Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Kaynak: DHA