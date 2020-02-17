Ilgaz Dağı beyaz örtüsüyle görsel şölen sunuyor

17.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:38

Kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ilgaz Dağı, beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını karlar altında geçiren Ilgaz Dağı, çam ağaçlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ilgaz Dağı'nda çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanmasını fırsat bilen fotoğraf tutkunları da bu fırsatı kaçırmıyor.

Vatandaşlar, kış sporlarının yanı sıra doğal güzelliklere şahit olmak ve manzarayı görüntülemek için bölgeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA