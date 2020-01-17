Ilgaz'da yarıyıl tatili öncesi oteller doldu

17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:12

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz'daki oteller, yarıyıl tatili öncesi tamamen doldu.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde tatilcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Sömestir tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.

Bölgede kar kalınlığının 60 santimetre civarında olduğunu vurgulayan Sezen, "Bu sene beklenen kar biraz geç geldi ama şu anda bölgede yeterli seviyede. Kayakseverler gönüllerince eğleniyor." dedi.

Ilgaz'ın unutulmaz bir tatil imkanı sunduğunu dile getiren Sezen, "Ilgaz Türkiye'nin çok önemli bir kayak merkezi. Doğal güzellikler arasında tatil yapmak isteyenlere unutamayacakları bir imkan sağlıyor. Çam ağaçları arasında insanları büyüleyen bir kayak merkezi." diye konuştu.

Bölgedeki otellerin yarı yıl tatili öncesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını anlatan Sezen, güzel bir tatil geçirmek isteyen herkesi Ilgaz'a davet etti.

Kaynak: AA