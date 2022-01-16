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Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan Ilgaz Dağı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak antrenörü Ferzende Alptekin, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın Türkiye'deki en güzel kayak merkezleri arasında olduğunu söyledi.

Ilgaz Dağı'nda ağaçların arasında kayak yapmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Alptekin, herkesi Ilgaz Dağı'na davet etti.

Ilgaz Dağı'nda yaklaşık 3 gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve bunu sevinçle karşıladıklarını ifade eden Alptekin, uzun bir kayak sezonu olmasını diledi.

Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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