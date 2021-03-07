Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

07.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:29
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buluyor.

Kayak merkezi 5 kilometre uzunluğunda pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Hafta sonu yoğunluğu yaşanan kayak merkezinde sık sık yapılan anonslarla vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bir yılını doldurduğunu söyledi.

Kayak merkezinden ziyaretçilerin çok memnun ayrıldığını ifade eden Sönmezışık, "Halkımızın ilgisinden oldukça memnunuz. Mart ayının ilk haftasındayız. Kar seviyemiz gayet iyi, pistlerimiz uygun durumda. Gelenler çok memnun. Doğanın içindeki bu güzellikleri görmeye, bu harika yeri keşfetmeye herkesi bekliyoruz." dedi.

Sönmezışık, salgın tedbirleri konusunda hassasiyet gösterdiklerini anlattı.

Samsun'dan hafta sonu tatili için gelen Selami Gültekin de bölgeyi çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk kez geldim ve çok güzel buldum. İlk kez kayak yapanları, kayakçıları burada gördüm. Kendimi biraz kınadım. Sürekli sahilde, deniz kenarlarında gezdim. Hayatımda ilk kez böyle bir yere geldim ve çok güzel buldum. Teleferikle çıkıp, iniyorum, inerken de keşke ben de kayak yapabilsem diyorum. Buna rağmen burada çok keyif aldım. Bundan sonra da bu tür yerleri ziyaret etmeye daha fazla zaman ayıracağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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