Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

27.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:12
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 45 santimetreyi bulan karın yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu dolayısıyla yoğunluk bulunuyor.

Kayak merkezi 5 kilometre uzunluğunda pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurduntepe'nin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren Sönmezışık, "Çevre illerden hafta sonu insanlar buraya gelip doyasıya eğleniyor. Özellikle son 3 haftadır oldukça yoğun geçiyor." dedi.

Sönmezışık, bölgede insanların Kovid-19 kurallarına uygun olarak tatillerini yapması için çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul'dan gelen Aykut Çelebi ise bölgenin çok güzel olduğunu belirterek, "Çok güzeldi, çok eğlendik, çok mutlu olduk. Çok sakin ve güzel bir yer. Teleferiğe bindik, kaymaya çalıştık, doğa yürüyüşü yaptık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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