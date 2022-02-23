İlfet Gören güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlfet Gören güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İlfet Gören güven tazeledi

Samsun 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 7. Olağan kongresi yapıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 7. Olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde yapılan olağan kongrede Mevcut Başkan İlfet Gören üyelerin desteğini alarak tekrar başkan seçildi.

Esnaf odası toplantı salonunda yapılan kongrede güven tazeleyen 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlfet Gören, üyelere teşekkür etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf Odası, Samsun, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title